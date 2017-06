Kaisa Makarainen e tante altre star mondiali al «Frassinoro Summer Biathlon Festival»

FORNI AVOLTRI - A poco meno di tre settimane dal Frassinoro Summer Biathlon Festival di Forni Avoltri, l'organizzazione dell'evento ha comunicato la lista ufficiale dei partecipanti. Complessivamente si contano 28 atleti, provenienti da 6 differenti nazioni. Fra di essi nomi di grido. Infatti a tutti i big italiani della disciplina (Dorothea Wierer, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo), si aggiungeranno ospiti stranieri di primissimo piano. Spicca, in particolare, la presenza di Kaisa Mäkäräinen. La veterana finlandese due volte vincitrice della Coppa del Mondo assoluta si presenterà alla via della kermesse per la prima volta, mentre farà il suo ritorno la Svizzera che - per l'occasione - schiererà tutte e tre le sorelle Gasparin, oltre alla promettente Lena Häcki. La vicina Slovenia sarà rappresentata da Klemen Bauer, fedelissimo della manifestazione, e per la prima volta da Teja Gregorin bronzo olimpico nella prova ad inseguimento di Sochi 2014. Saranno della partita anche Bielorussia e Slovacchia, che avranno tra le loro fila autentici specialisti dello skiroll biathlon quali Martins Otcenas (tre volte iridato nelle gare estive) e Kristina Ilchenko.

Un'edizione stellare

Insomma una start list stellare che nella storia del biathlon estivo non ha mai avuto eguali nelle competizioni disputate su poligoni a trenta piazzole. Con questo elenco iscritti il Frassinoro Summer Biathlon di Forni Avoltri diventa a pieno titolo il secondo appuntamento più importante nel calendario estivo delle gare di biathlon, davanti alla tappa italiana c’è in questo momento solamente lo storico Blink Festivalen di Sandnes in Norvegia. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui, restano da coprire ancora due posti nella starting list maschile e gli organizzatori stanno vedendo di coinvolgere altri due nomi importanti del panorama internazionale del biathlon.