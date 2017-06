Pride Fvg: le immagini del corteo

Sabato pomeriggio l’orgoglio gay, lesbo, bisessuale e transgender ha sfilato per le strade di Udine. Un percorso cominciato mesi fa, con centinaia di eventi organizzati in tutta la regione, che ha vissuto il suo clou nel capoluogo friulano, dove sono giunte migliaia di persone per il corteo