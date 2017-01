'I Mates' mandano in delirio centinaia di fans al Terminal Nord

UDINE – Terminal Nord in tilt, nel primo pomeriggio di domenica, per l’arrivo de 'I Mates', i teen-idol che stanno impazzando su YouTube. Quattro ragazzi che hanno richiamato centinaia di ragazzini nell’area commerciale tra Tavagnacco e Udine, con persone che sono rimaste ad attenderli per ore. Un ‘sacrificio’ ripagato con il lancio di un peluche o con uno slogan scandito in direzione dei quattro youtuber (vietati i selfie e le foto).

Scene da delirio, di solito riservate alle grandi rockstar (come si vede dal video montato utilizzando le immagini postate dal Terminal Nord su Facebook). Giovanissimi i ragazzi e le ragazze presenti, che sono andati letteralmente fuori di testa all’arrivo dei quattro ragazzi. Una scelta, quella del Parco Commerciale Terminal Nord, che si è rivelata azzeccata e che ha rivitalizzato la domenica di molto preadolescenti.

L’occasione è stata la presentazione del libro ‘Veri amici’, che racconta la stroia di Stefano, Salvatore, Sasha e Giuseppe (conosciuto come St3pNy, Anima, Vegas e SurrealPower), ovvero i Mates. Con quasi quattro milioni di iscritti sui loro canali YouTube e cento milioni di visualizzazioni al mese, si sono aggiudicati il titolo di star del web. Il libro è una sorta di diario in cui i ragazzi raccontano aneddoti e curiosità del percorso che li ha portati in vetta.