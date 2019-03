Colpevole di due furti: nomade 38enne agli arresti domiciliari

CAMPOFORMIDO - Nel pomeriggio del 14 marzo, i carabinieri della stazione di Campoformido hanno arrestato, in esecuzione all’ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica della Corte d’Appello di Trieste, un nomade 38enne, pregiudicato, nullafacente, in quanto condannato alla pena di 4 anni di detenzione domiciliare per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito in concorso.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri di Campoformido che hanno accertato la responsabilità dello stesso in due furti in abitazione commessi nella provincia di Udine il 19 marzo 2015 e il 19 aprile 2016, oltre che in un episodio di indebito utilizzo di carte di credito nel giugno 2016.

L’uomo sconterà la pena nella propria abitazione.