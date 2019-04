Rapinarono il centro massaggi: scoperti i responsabili

FONTANAFREDDA - Sarebbero quattro cittadini cinesi, tra i 31 e i 48 anni, già noti alle forze dell'ordine, i presunti autori della rapina al centro massaggi cinese 'Orientale Rosso' di Fontanafredda avvenuta lo scorso 2 luglio.

L'indagine

E' quanto emerso dalla conclusione delle indagini condotte dai Carabinieri di Sacile e Fontanafredda, durata nove mesi. Il gruppo criminale, che indossava per non farsi riconoscere mascherine di tipo sanitario, aveva fatto irruzione nel centro e, minacciando con un coltello due massaggiatrici, era fuggito con una somma di circa mille euro. Proprio attraverso il Dna lasciato sulle mascherine, gettate poco distante, si è riusciti a risalire all'identità. Due dei quattro cittadini cinesi si trovano in carcere, rispettivamente a Napoli e Venezia, per analoghe rapine commesse a Venezia e Gorizia. Nel corso degli interrogatori hanno ammesso le loro responsabilità anche per l'episodio friulano. Per gli altri due è stato disposto l'obbligo di dimora a Padova e Reggio Emilia.