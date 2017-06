Chiude il supermercato Pm di Paparotti: una ventina di addetti a casa

UDINE – Ha chiuso i battenti il supermercato Pm di Paparotti, lasciando senza lavoro una ventina di addetti. Un momento di difficoltà per il gruppo, che ad aprile aveva abbassato definitivamente le serrande in via Tullio. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Ora per gli addetti c’è la speranza di poter continuare a lavorare sotto una nuova insegna commerciale, ma certezze non ce ne sono. Una zona, quella a ridosso di viale Palmanova, dove la concorrenza è diventata spietata, con molte nuove aperture di negozi e supermercati. E non è finita, visto che stanno per partire i lavori di realizzazione di un mega market nell’ex stabilimento della Coca Cola.

Una situazione che si ripresenta anche in centro, dove a causa dell’apertura ravvicinata di negozi o locali simili per tipologia di vendita, le chiusure si susseguono, spesso a pochi mesi dall’inaugurazione o dopo decenni di attività.