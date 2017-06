Lignano tra le località scelte da Coca Cola per il suo ultimo concorso a premi

LIGNANO SABBIADORO - C'è anche Lignano Sabbiadoro tra le località scelta da Coca Cola per il suo ultimo concorso a premi. Il nome della località balneare friulana appare sulle etichette della bibita gasata più famosa al mondo. Una promozione gratuita per Lignano, accostata a mete italiane come Venezia, Riccione o Firenze, ma anche europee come Parigi, Ibiza e Siviglia oltre che mondiali come Dubai e Miami.

La località balneare è stata inserita nel concorso a premi che mette in palio una vacanza per 4 persone. In questo caso, il vincitore, trascorrerà alcuni giorni a Lignano Sabbiadoro. La scelta è avvenuta sulla basa delle preferenze dei giovani, con Lignano che è finita nel raggruppamento 'Italia famiglia'. E così il nome della località è finito su migliaia di etichette di Coca Cola, Sprite e Fanta. E ci resterà per tutta l'estate, visto che il concorso scadrà il prossimo 18 settembre.

Uno spot che oltre all'amministrazione pubblica di Lignano, ha fatto molto piacere anche agli operatori turistici. Trovare stampato il nome del proprio paese sulla Coca Cola non è una cosa da tutti i giorni.