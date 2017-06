Tenta di uscire dal negozio con indosso 4 paia di pantaloni, senza pagare: arrestato

BAGNARIA ARSA - Voleva ‘rifarsi’ il guardaroba senza pagare, ma è finito in manette. Protagonista dei furti M. M. M., queste le iniziali, romeno di 27 anni, professione camionista. Per lui alcun precedente in Italia. Tutto è accaduto domenica 25 giugno, attorno alle 17.30. L’uomo si aggirava con fare sospetto nell’area shopping Conforama, a Sevegliano di Bagnaria Arsa, proprio il suo atteggiamento ha indotto la vigilanza a chiamare i carabinieri.

In manette

Bloccato il romeno, gli uomini dell’Arma di Cervignano lo hanno sottoposto a perquisizione: lo hanno trovato con tre paia di pantaloncini rubati al negozio Vitabella, di un paio di jeans e di una giacca di pelle che invece aveva sottratto nel negozio Emme Zeta Moda, in totale si parla di un furto pari a 160 euro. Tolti gli antitaccheggio, l’uomo aveva indossato tutti gli abiti. La merce è stata restituita e l’uomo è stato arrestato in flagranza. Sarà processato per direttissima.