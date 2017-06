G7 Università: appuntamento a Udine il 29 e 30 giugno

UDINE – Le università come motore dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza globale sarà il filo conduttore del primo G7 Università della storia che si terrà a Udine giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Parteciperanno oltre 250 persone fra rettori, professori, studenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e professionisti di dieci Paesi: quelli del G7 – Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti – più Città del Vaticano, Giordania e Spagna. Saranno rappresentate 170 organizzazioni di tre continenti (America, Asia ed Europa): in particolare, 107 tra università e istituti di ricerca nazionali e internazionali (di cui 81 atenei italiani, 15 atenei esteri e 11 enti di ricerca) e 63 istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

Obiettivo finale del vertice sarà il 'Manifesto del G7 University – Education for All' diretto agli atenei e ai ministri dell’education di tutto il mondo. Il documento indicherà cosa potrebbero e dovrebbero fare tutte le università per contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei loro Paesi in una prospettiva di sostenibilità e di cittadinanza globale.

I lavori si terranno all’Università di Udine nella sede di palazzo Garzolini di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine). Dopo la cerimonia di inaugurazione, giovedì alle 13.30, il vertice entrerà nel vivo con l’attività (a porte aperte) di quattro tavoli paralleli – i Magnifici incontri – sui temi portanti del G7: cittadinanza globale;educazione e sostenibilità; università, cultura e società; università e sviluppo economico.

Venerdì mattina, dalle 8.45, la sessione plenaria discuterà le tesi finali dei tavoli per arrivare alla stesura finale del Manifesto del G7 University e alla sua presentazione pubblica. Seguirà la consegna del Premio alla Conoscenza Crui 2017.

Il G7 Università è promosso dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) con la sponsorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), della Fondazione Friuli e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento si svolge nell’ambito della terza edizione di 'Conoscenza in Festa' (29 giugno–1 luglio), il festival italiano dei saperi e dell’alta formazione.

Programma, documenti preparatori dei quattro tavoli ed elenco delle organizzazioni partecipanti sono disponibili online.