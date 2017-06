Franco Baresi sarà a Tarvisio il 6 e 7 luglio

TARVISIO – A tutti i tifosi del glorioso Milan che tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 conquistò il mondo del pallone, brillano già gli occhi. Poter vedere dal vivo, dopo diversi anni dal suo ritiro, il capitano di allora, Franco Baresi, può diventare uno di quei momenti da tenersi dentro per tutta la vita. L’occasione la darà un altro grande ex rossonero, Maurizio Ganz, che ha invitato Baresi al suo camp in corso di svolgimento a Tarvisio. Lo storico capitano del Milan sarà in Valcanale il 6 e il 7 luglio

Oltre che per i tifosi e per gli appassionati di pallone, sarà una grande occasione per i ragazzini che partecipano al camp di conoscere e ascoltare i consigli di un grande campione, una delle ultime bandiere del calcio moderno. Oltre a Baresi, a Tarvisio ci saranno anche Simone Andrea Ganz, figlio di Maurizio, che sta già facendo parlare di sè per le sue doti calcistiche, e Mattia Valotti, centrocampista dell'Hellas Verona.