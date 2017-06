Biciclette travolte da un bus e da un'auto: due persone finiscono in ospedale

UDINE - Due ciclisti sono finiti all’ospedale sono essere rimasti coinvolti in altrettanti incidenti verificatisi in città. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

Il primo sinistro si è verificato alle 8.20 all’intersezione tra via del Cotonoficio e via Gherardo Freschi. Un bus extraurbano condotto da un 49enne di Buja, mentre percorreva via del Cotonificio in direzione periferia nord, si è scontrato con una bicicletta portata da una 22enne di Udine. Quest’ultima è stata ‘toccata’ dopo essersi immessa da via Freschi. La donna è finita a terra ed è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e portata in ospedale.

Il secondo incidente è avvenuto alle 14 tra via Micesio e vicolo Sutti, e ha visto coinvolti un ciclista di 40 anni e un automobilista di 45 anni. Anche in questo caso il mezzo a due ruote è stato urtato dal veicolo a motore, una Skoda Fabia e ad avere la peggio è stato il ciclista, portato in Pronto Soccorso dal 118.