Si tuffa e sbatte la testa: turista 22enne finisce in ospedale

LIGNANO - Ha voluto tuffarsi di testa dove l'acqua non raggiunge il metro di altezza. E così un turista della Repubblica Ceca di 22 anni è finito in ospedale in gravi condizioni, dopo aver battuto violentemente la testa.

E' successo lunedì poco dopo le 18 a Lignano Pineta, nella zona del pontile Pagoda (all'altezza dell'ufficio 4). Nonostante i cartelli di divieto, il giovane ha pensato bene di lanciarsi in acqua tuffandosi di testa. Immediato l'intervento dei bagnini che hanno prestato al ragazzo le prime cure. Il 22enne è stato portato al Pronto soccorso di Lignano in ambulanza, dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso del 118 che l'ha accompagnato per accertamenti a Udine.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Lignano.