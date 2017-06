Lunotto infranto e due valige rubate: è successo a Cavalicco

TAVAGNACCO - L'appello è stato lanciato via social dal gruppo 'Sei di Tavagnacco se...'. «Scusate se intervengo, ma per la cronaca sabato sera attorno alle 21 nel parcheggio della palestra di Cavalicco, mi è stato infranto il lunotto posteriore della vettura e sono state trafugate due valigette metalliche (una di colore rosso piccola e l'altra di colore argento piu grande)». E' quanto scrive Luca su Facebook. Una disavventura che gli costerà quasi mille euro di danno. Senza contare che i ladri, forse pensando di trovare oggetti di valore nelle valige, si troveranno con un pugno di mosche in mano.

«All'interno c'erano attrezzi da elettricista di basso valore (ma qualche attrezzo adattato a bisogni particolari) per cui è facile che il p.... di m... che ha fatto questo se ne sia disfatto appena aperte (sperando in un bottino maggiore) - continua nel suo racconto Luca -. Se qualcuno magari passeggiando nei dintorni le ritrovasse è pregato di consegnarle ai carabinieri di Feletto. Grazie".

Non è la prima volta che nel territorio di Tavagnacco capitano episodi di questo tipo. In passato furti di questo genere si sono visto accanto al tracciato dell'ippovia, nell'area della piscina e in altri parcheggi pubblici. Per questo è sempre consigliato non lasciare oggetti di valore o borsette nelle automobili.