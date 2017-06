Terza edizione per il Torneo Internazionale di Scacchi Chess Festival di ‘Lignano Sabbiadoro’!

LIGNANO - Mare e scacchi: il binomio perfetto. È aperta a tutti la partecipazione al III Festival Internazionale di Scacchi International Chess Festival ‘Sabbiadoro’ 2017 in programma dal 30 luglio al 6 agosto all'Auditorium del Villaggio Ge.Tur (Viale Centrale, 29) a Lignano Sabbiadoro e che offre la possibilità a ognuno - bambini, adulti, residenti e turisti - di provare a muovere i pezzi sulla scacchiera liberamente restandosene comodamente a godersi il sole e la spiaggia privata del Villaggio e unendo la vacanza e il relax al divertimento.

Aperto a tutti

Promosso dall'Accademia di Scacchi Trieste, il Terzo ‘Festival Internazionale di Scacchi ‘Sabbiadoro’ - International Chess Festival Sabbiadoro’ 2017 rappresenta l'evento più atteso dell'estate scacchistica del Litorale del Nord Italia. Ospitato nella nella suggestiva cornice di Ge.Tur, il Festival è un contenitore di più tornei (per esperti, dilettanti, principianti) che si svilupperanno in 9 turni di gioco per i master e 8 per le categorie challenge e principianti, con un turno al giorno in programma a metà pomeriggio per permettere ai concorrenti il massimo del relax. Per consentire davvero a tutti di giocare, è stato istituito anche un torneo C beginners dedicato a ragazzi, neofiti e bambini ‘alle prime armi’. Per rendere ancora più comoda la partecipazione, senza perdere nemmeno un minuto di sole e spiaggia, il programma prevede lo svolgimento di una sola partita al giorno nei pomeriggi.

La novità

Una delle particolarità di quest'anno è il Torneo turistico aperto ad accompagnatori e appassionati. Per renderlo ancora più omogeneo, il Torneo C in questa edizione è stato riservato infine ai soli principianti. E c'è un motivo in più per partecipare. Gli organizzatori hanno siglato infatti una speciale convenzione con la Ge.Tur, società che ospita il Festival, per permettere ai partecipanti e ai loro familiari di godere di un pacchetto vacanza di una settimana a pensione completa a prezzo agevolato, comprendente anche il noleggio di un ombrellone e stanze con aria condizionata, nonché il parcheggio gratuito.

Per informazioni e iscrizioni, 329 2239575 | info@lignanochess.com | www.lignanochess.com | Facebook | Twitter |