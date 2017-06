Due incidenti nell'arco di mezz'ora: cinque feriti

UDINE – Doppio incidente in città nella giornata di martedì, con cinque persone che sono finite in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi.

Alle 13.40, all'intersezione tra viale Palmanova e piazzale dell'Innovazione tecnologica c'è stato un tamponamento tra due veicoli, uno condotto da una ragazza di 26 anni di origine albanese e residente nel capoluogo friulano, l'altro da un cittadino marocchino di 36 anni che abita a Cervignano. Nello scontro sono rimasti feriti anche tre passeggeri, due donne e un uomo, tutti di origine marocchina.

Poco più tardi, alle 14.15 circa, in piazzale del Commercio una motocicletta guidata da un uomo di cinquantotto anni residente a Buttrio è finita fuori strada. Il conducente è caduto, così come la donna di 56 anni che viaggiava con lui. La due ruote ha perso aderenza all'altezza della rotatoria.

In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.