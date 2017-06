La strage di Dacca 365 giorni dopo: Feletto ricorda Cristian Rossi

TAVAGNACCO – Un anno dopo. E il ricordo è vivo come mai. Centinaia di fiaccole illumineranno questo sabato sera le vie di Feletto Umberto per ricordare Cristian Rossi, l’imprenditore friulano barbaramente ucciso nell’attentato a Dacca, in Bangladesh, il primo luglio del 2016. Una strage in cui hanno perso la vita 20 persone, di cui 9 italiani. Ed esattamente 365 giorni dopo quella tragica notte in cui un commando armato fece irruzione nel ristorante Holey artisan bakery, nella frazione di Tavagnacco è in programma l'iniziativa "In cammino con Cristian». Un momento per ricordarlo, per abbracciarlo idealmente e per far sentire la propria vicinanza a una famiglia che si sta ricostruendo, giorno dopo giorno, una nuova vita senza di lui. Sono state proprio le sorelle del 47enne, la moglie Stefania e tutti i parenti, con il supporto del Comune, a volere per lui un evento speciale. Si inizierà alle 19, con una messa nella chiesa parrocchiale di Feletto. Al termine della cerimonia, alle 20.15, partirà una fiaccolata di 5 chilometri che si chiuderà in Villa Tinin con un momento conviviale.

Il sindaco Gianluca Maiarelli

«Quello di sabato è un appuntamento importante - ha commentato il primo cittadino di Tavagnacco, Gianluca Maiarelli - E' fondamentale non dimenticare il sacrificio di queste 20 persone, tra cui un nostro concittadino, che hanno pagato a caro prezzo una follia a livello mondiale. Sarà un momento per ricordare e per stare vicino alla famiglia».