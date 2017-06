A23. Chiusura di 4 ore per rimozione struttura di Terna

FVG - Dalla mezzanotte di giovedì 29 alle 4 del mattino di venerdì 30 giugno, sarà chiuso il tratto bivio A4/A23 – Udine sud in entrambe le direzioni. Quattro ore di chiusura necessarie alla rimozione della struttura e delle barriere di protezione installate da Terna - società che sta realizzando l’elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia - per far passare i cavi ad alta tensione sopra l’autostrada A23. La notte successiva, dalle 22 di venerdì 30 alle sei del mattino di sabato 1 luglio, sempre nello stesso tratto, verrà rimossa anche la segnaletica verticale e orizzontale di cantiere, intervento che richiederà la sola chiusura - in alternanza - della corsia di marcia e sorpasso in direzione Tarvisio.