Da Pradamano a Cividale pioggia e grandine: già alcuni paesi sott'acqua

FVG - L'attesa ondata di maltempo è arrivata in regione. Nella provincia di Udine - zona per la quale la Protezione Civile Fvg aveva diramato l'allerta meteo arancione - pioggia e vento hanno già colpito l'area del manzanese, dove un albero è stato abbattuto (la segnalazione è arrivata attorno alle 11.30), presumibilmente proprio a causa dal forte vento, ed è finito sulla carreggiata della strada statale 56.

Paesi isolati

Sempre in zona, la strada fra Manzano è Percoto è stata chiusa al traffico a causa della forte pioggia che ha già causato un allagamento: la strada è sott'acqua. Lo stesso Percoto, sarebbe isolato a causa delle incessanti piogge. Stessa situazione ance a Manzaniello.

Anche a Buttrio si è registrata della pioggia forte e una violenta grandinata, che ha colpito anche Pradamano poco prima. Le precipitazioni sono state talmente copiose da riempire il sottopassaggio con conduce al paese dalla statale.

Colpito anche il cividalese

Non va meglio in direzione di Cividale, dove continua a piovere con insistenza: il canale scolmatore provinciale tra Oleis e Azzano di Premariacco colmo d'acqua., non va meglio in quello di Ipplis si Manzano. Muovendosi verso la città ducale non si trova che un muro d’acqua.

Il maltempo è arrivato anche a Udine, dove minacciosi nuvoloni hanno preso a correre rapidi sopra i tetti del centro cittadino, attorno alle 11.30, per poi scaricarsi sulle vie della città con una pioggia copiosa.