FVG - Dopo un ‘assaggio’ del maltempo, nella mattinata del 28 giugno, la situazione climatica in Fvg sembrerebbe in via di peggioramento, come previsto dalla Protezione Civile Fvg che ha diramato un’allerta meteo arancione. Durante il corso della mattinata, a essere colpita una fascia di territorio che va da Pradamano a Cividale.

Da metà pomeriggio il maltempo è però diffuso

Si registra forte vento sulla pedemontana e anche in centro a Udine. Medesima situazione nel Gemonese, zona nella quale gli automobilisti parlano di un ‘muro d’acqua’. Non va meglio a Palmanova dove piove molto forte. Proprio in direzione della città stellata la strada è chiusa a causa di un albero caduto sulla carraggiata. Pioggia anche a Tolmezzo. Fra Pozzuolo e Sammardenchia, ma anche a Castuions di Mortegliano il vento ha abbattuto alcuni alberi e portato alcuni grossi rami sulla strada.

L’allerta meteo della Protezione Civile per il 28 giugno

Sono previsti scenari di criticità dalle 13.30 del 28 giugno, fino alle 23.55 del 29 giugno. Nel pomeriggio del 28, sono previsti pomeriggio peggioramenti con temporali diffusi, piogge localmente intense. Probabile qualche temporale forte e piogge localmente molto intense, specie in serata. Sulla costa soffierà Scirocco moderato che tenderà a rinforzare verso sera e poi a girare in Libeccio con possibili mareggiate sulle coste esposte.

L’allerta meteo della Protezione Civile per il 29 giugno

Non andrà meglio il giorno seguente, quanto secondo le previsioni saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi con piogge più intense ad est e verso le Prealpi Giulie. Sulla costa soffierà Libeccio sostenuto con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Vento e pioggia: il Friuli nella morsa del maltempo, qui Buttrio (© O.C. )

La strada tra Manzinello e Manzano (© O.C. )

Morsano di Strada (© O.C. )