Gli eventi in programma giovedì 29 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Jerbas e Tradision

Ultima giornata per l’appuntamento con Jerbas e Tradision l'iniziativa per la promozione delle tradizioni magico-sacrali legate alla festa di San Giovanni in programma fino al 29 giugno. In programma visite guidate alle coltivazioni di erbe officinali, ritrovo per la raccolta guidata delle erbe spontaneee, il tradizionale mercatino dei prodotti artigianali, ottima cucina e tutte le tipiche celebrazioni e attività dell'antica festa. Ecco quali sono.

Al via a Udine la terza edizione di ‘Conoscenza in Festa’

Giovedì 29 giugno inaugura a Udine, e proseguirà fino a sabato 1 luglio, la terza edizione del festival italiano dei saperi e dell’alta formazione ‘Conoscenza in Festa‘, quest’anno di respiro internazionale annoverando nel programma il ‘G7 Università’. L’apertura ufficiale di ‘Conoscenza in Festa’ si terrà alle 18.30 nella Loggia del Lionello (piazza della Libertà). L’intero programma è qui.

Franco Battiato a Palmanova

È un incontro importante quello che avverrà in sole cinque date, in altrettante cinque piazze italiane, cinque esibizioni speciali che vedranno eccezionalmente l’inglese Royal Philharmonic Concert Orchestra accompagnare il maestro Franco Battiato dal vivo. Due eccellenze musicali di respiro internazionale, che il pubblico del Friuli Venezia Giuli potrà ammirare live domani, giovedì 29 giugno, nella suggestiva location della Piazza Grande di Palmanova, città candidata Unesco, che torna così ad ospitare grandi eventi musicali. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova, l’Agenzia PromoTurismoFVG e la Mitteleuropa Orchestra, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie, poste in Contrada Savorgnan, dalle 18. L’ingresso al pubblico, che avverrà anch’esso esclusivamente da Contrada Savorgnan, sarà possibile dalle 19.30, mentre lo spettacolo inizierà alle 21.30. Parcheggio riservato agli spettatori del concerto negli spazi dell’ex Caserma Ederle di Via Molin. Tutte le info su www.azalea.it.

Polvere di Stelle

Nuovo appuntamento con Polvere di Stelle, rassegna che ogni giovedì porta al Visionario i migliori musical della storia, tra classici, sperimentalismo, ribellismo e astri nascenti! Sullo schermo domani giovedì 29 giugno alle 21, Scarpette Rosse di Michael Powell e Emeric Pressburger, musical in perfetto equilibrio tra romanticismo e maledettissimo, osannato da Scorsese, De Palma e Coppola e vincitore di due Oscar per le musiche e per le scenografie espressioniste. Un'occasione da non perdere per riscoprire il piacere di un grande capolavoro col sottofondo del rumore della pellicola. Si, avete capito bene, saranno in 35mm perché la nostra vocazione e il nostro modo di essere è fieramente cinefilo e retrò! Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Conoscenza delle zanzare

Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine organizza per giovedì 29 giugno, al Parco del Museo in via Sabbadini 22, alle 20.45, un incontro dedicato alla conoscenza delle zanzare assieme a un esperto del settore: il dottor Renato Zamburlini, collaboratore dell’Università degli Studi di Udine. Verranno illustrate le principali specie presenti nella nostra regione, autoctone ed esotiche, la loro biologia ed ecologia, oltre che la loro attuale importanza sanitaria. Saranno inoltre discussi i metodi più efficaci per il contenimento delle specie più dannose.

‘Gestione conservativa dei seminativi in Friuli Venezia Giulia’

Questo il titolo del convegno che, il 29 giugno, riunirà i beneficiari dell'intervento 10.1.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa, organizzata dall'Autorità di gestione del PSR, è in programma dalle 18 alle 21 di giovedì prossimo a Codroipo, nella sala convegni della Bcc Basiliano (ingresso da piazza Giardini). Il convegno, dunque, sarà un momento di confronto non soltanto sulle opportunità offerte dalla Misura 10.1.1 del Psr Fvg ‘Gestione conservativa dei seminativi’, ma anche sulla direzione futura del mondo agricolo.

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz, la rassegna che ogni giovedì porta nel garden di via Asquini i grandi nomi del jazz friulano ed extraregionale, nel percorso curato come sempre da Nevio Zaninotto. Domani giovedì 29 giugno alle ore 19.30musica e canzoni brasiliane, dalle più note alle più ricercate, con la chitarra raffinata di Sergio Giangaspero e la voce di Ornella Serafini per un unico ‘EnCanto’. Tutti i concerti di VisioJazz si svolgeranno nel garden del Visionario, ogni giovedì alle 19.30 a ingresso libero. In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

‘Incontri con l’autore e con il vino’

Proseguono gli ‘Incontri con l’autore e con il vino’, promossi dall’Associazione Lignano nel terzo Millennio e con la cura artistica dello scrittore Alberto Garlini. Giovedì 29 giugno, alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, Anna Migotto e Stefania Miretti presentano ‘Non aspettarmi vivo’ (Einaudi Stile libero), il libro scritto a quattro mani, che parla della banalità dell'orrore delle giovani leve jihadiste. A conclusione dell’incontro, la degustazione guidata dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso dei vini dell'azienda Bracco. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it