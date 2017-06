Variano, via al 50esimo «Luglio Varianese»

VARIANO – Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Per celebrare questo grande traguardo la festa ha in serbo molte sorprese dal primo live su Pista Grande con i «Bacco x Bacco» venerdi 30 giugno, all'ormai famoso «Schiuma Party» di sabato 8 luglio, per concludere alla grande con DJ Prezioso sabato 15 luglio. Tutte le sere inoltre, dal venerdì alla domenica, DJ Set in pista giovani con il «Party Time Summer Tour» e su pista grande musica e balli per tutte le età. Ed ancora, come sempre, cucina con specialità tagliata e costata alla brace, pizzeria, birreria ed enoteca saranno pronte ad esaudire i vostri desideri enogastronomici e non potrà mancare la pesca con ricchi premi. Domenica 16 luglio chiusura dei festeggiamenti con il grande spettacolo pirotecnico.

Il programma completo

Venerdì 30 giugno alle 19 apertura chioschi e Pesca di Beneficenza, alle 21 pista grande: serata musicale con il gruppo «Bacco x Bacco», alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour Sabato 1 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova, dalle 21 in pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour. Domenica 2 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Sorriso, alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour, venerdì 7 luglio alle 20 apertura chioschi e Pesca di Beneficenza, alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Selena Valle alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour. Sabato 8 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Omar Lambertini, alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour e alle 22 lo Schiuma Party. Domenica 9 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Sabrina Borghetti, alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour. Venerdì 14 luglio alle 20 apertura chioschi e Pesca di Beneficenza, alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Ilenia e i Festival, alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour con Dj Prezioso. Sabato 15 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra Roger la voce del sole, alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour. Domenica 16 luglio alle 21 pista grande: serata danzante con l'orchestra I Vegas e alle 21 pista giovani: discoteca Party Time Summer Tour, alle 24 chiusura festeggiamenti con il grande spettacolo pirotecnico.