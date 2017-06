Tutta la città di Lignano in un'applicazione

LIGNANO SABBIADORO - Tutta la città in un'applicazione. Gli eventi e i luoghi d'intrattenimento. Ma anche utili consigli e qualche piccola regola da rispettare per trascorrere una splendida vacanza nella Riviera Friulana. E' l'ultima importante novità voluta e ideata per l'estate 2017 dal Consorzio Spiaggia Viva-Cuore di Lignano, il Consorzio che unisce tutti e tredici i concessionari di spiaggia di Lignano Sabbiadoro, Pineta e Riviera per un totale di trentasette stabilimenti balneari.

Una App già disponibile, denominata 'Spiaggia Viva', scaricabile gratis su qualsiasi Smartphone, costantemente aggiornata con tutti gli eventi che renderanno unica l'estate di Lignano. E pensando anche ai più piccoli, visto che Lignano Sabbiadoro continua anche per il 2017 a essere riconosciuta, con l'attribuzione della Bandiera Verde da parte dell'associazione nazionale Pediatri, spiaggia a misura di bambino, il Consorzio Spiaggia Viva ha realizzato (solo per Ipod) la App 'La Spiaggia dei Bambini' per leggere, disegnare e colorare con un touch.

«In questo modo ci è sembrato di avvicinare ancora di più la spiaggia e la città, ai turisti – spiega Donatella Pasquin, presidente del Consorzio Spiaggia Viva – offrendo ai nostri ospiti un servizio di informazioni che possono consultare in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Una notifica avvisa l'utente quando vengono aggiunte notizie nuove. In questo modo il turista ha la possibilità di scegliere dove trascorrere ogni momento della sua giornata di vacanze, dal mattino alla notte». Come detto l'applicazione è gratuita e inoltre la presenza di Wi Fi su tutti e otto i chilometri di spiaggia di Lignano, ne permette anche una consultazione a costo zero.

La App si apre su una pagina di eventi che propone tutto ciò che accade in spiaggia, ma anche all'Arena, alla Terrazza a Mare e in altri luoghi simbolo della Città, durante tutta l'estate. Poi da un menù è possibile accedere a un breve vademecum che fornisce alcuni utili consigli su come evitare scottature e malori e suggerisce il comportamento da tenere in spiaggia, nel rispetto dell'ambiente e degli altri turisti.

Infine alla voce 'cosa vedere' sono elencati i parchi tematici di Lignano e le società concessionarie della spiaggia, con un accesso diretto ai rispettivi siti internet e quindi a tutte le informazioni utili sugli uffici spiaggia, sulla loro posizione e l'indicazione di numeri di telefono e indirizzi mail.

«Il nostro obiettivo è quello di facilitare il turista nel reperimento di quelle che possono essere tutte le indicazioni utili a trascorrere un piacevole soggiorno a Lignano – aggiunge la presidente del Consorzio, Dontalle Pasquin – per questo è nostra intenzione, già dalle prossime settimane, integrare le funzioni dell'applicazione».