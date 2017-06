Dignano arriva il Festival della Birra

DIGNANO – Manca poco alla 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburgher. Inoltre nel tendone della birra si potranno degustare specialità bavaresi accompagnate da un' ottima Hacker-Pschorr. Non mancheranno birre speciali in un fornitissimo chiosco con birre di importazione ed ancora dolci, caffè, gelati e sorbetti per tutti i gusti.

Ecco il programa completo: venerdì 30 giugno alle 19 apertura Festival della Birra, alle 21 Dignano in Rock concerto con il gruppo Flame alle 22,30 Enoteca Dj Night: direttamente dallo sfogatoio di Radio Piterpan Marco Baxo e Fedro. Sabato 1 luglio alle 21 serata danzante con l'orchestra Omar Lambertini, in Enoteca musica con Dj Set, Tendone Birra: intrattenimento musicale con gruppo Folk. Domenica 2 luglio alle 21 serata danzante con l'orchestra Fabio Cozzani. Venerdì 7 luglio alle 21 concerto con il gruppo cover rock Timothy Cavicchinie Ostetrika Gamberini in Enoteca a seguire musica con Dj Set.

La seconda settimana e il gran finale

Sabato 8 luglio alle 21 serata danzante con l'orchestra spettacolo Rossella Ferrari e i Casanova, in Enoteca a seguire musica con Dj Set e al Tendone Birra intrattenimento musicale con gruppo Folk. Domenica 9 luglio alle 21 serata danzante con l'orchestra Andrea Spillo, Venerdì 14 luglio alle 21 Serata Italiana concerto con il gruppo Tributo Italiano in Enoteca a seguire musica con Dj Set. Sabato 15 luglio alle 21 serata danzante con l'orchestra Francesca Salmieri, in enoteca a seguire musica con Dj Set e al Tendone Birra intrattenimento musicale con gruppo Folk. In fine domenica 16 dalle 9 il 7° Raduno auto d'epoca, e alle 21 Gran chiusura con l'orchestra spettacolo Genio e la Buby Band.