La 28^ edizione del Giro Rosa ai blocchi di partenza!

FVG - Fervono gli ultimi preparativi ad Aquileia e Grado che ospiteranno la 28^ edizione del Giro Rosa: Giro d'Italia internazionale femminile, organizzato da '4 Erre', e che andrà in scena, in 10 tappe, dal 30 giugno al 9 luglio.

Un'anticipazione

Giovedì 29 giugno, la suggestiva città romana ospiterà, nella piazza antistante la Basilica, tutte le atlete (circa 100 provenienti dall'estero) facenti parte delle 23 squadre che andranno a costituire il roster dell’evento.

La competizione

La gara a tappe, inserita nell’U.C.I. Women’s World Tour, per la prima volta nella sua storia, prenderà il via con una spettacolare cronometro a squadre con partenza fissata ad Aquileia, e arrivo nell'Isola d'Oro: 12 i chilometri, lungo la meravigliosa cornice naturale costituita dalla Laguna di Grado. L’arrivo è previsto proprio davanti al Municipio della località balneare.

Tutto pronto

Le due località sedi di tappa della cronometro a squadre di apertura sono ormai prontissime ad accogliere le atlete partecipanti alla corsa a tappe femminile più importante al mondo, il Giro Rosa. Le strade di Grado e Aquileia sono già tappezzate con decorazioni, striscioni e aiuole dedicate alla manifestazione; anche Piazza Capitolo, dove è allestita la rampa da cui partiranno le concorrenti venerdì 30 giugno (la prima squadra partirà alle 16.45, mentre l’arrivo dell’ultima squadra partecipante è previsto a Grado, in piazza Biagio Marin, alle 18.15) le stesse atlete si sfideranno nella spettacolare e inedita cronosquadre, che assegnerà le prime, speciali maglie dell’edizione 2017, tra cui l’ambitissima Maglia Rosa, valida per la Classifica Generale. Il Friuli Venezia Giulia, torna a ospitare Giro Rosa dopo il grandissimo successo ottenuto un anno fa, quando la statunitense Evelyn Stevens si impose nella Tarcento – Montenars. Nel 2017 saranno ben due le tappe in terra friulana: oltre alla Grande Partenza di Grado e Aquileia, sabato è in programma la Zoppola – Montereale Valcellina, valida come prima tappa in linea.