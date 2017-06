"Mio figlio ucciso dall'uranio impoverito". In causa con lo Stato in cerca della verità

UDINE – «Non voglio risarcimenti, voglio solo la verità. I politici sanno e sapevano, ma continuano a negare. Io comunque non mi fermo». A parlare così è Nadia Pecoraro, la madre di Emanuele, 'Pek', parà della Folgore morto nel 2007 a causa di una malattia fulminante. «E’ stato ucciso dall’uranio impoverito», aggiunge la donna, che dimostra grinta e determinazione, ma allo stesso tempo un’immensa dolcezza nel ricordare il suo amato figlio, morto a soli 31 anni. «Siamo in causa con lo Stato italiano da quanto Emanuele è morto, nel luglio 2007. In questa battaglia siamo supportati da Domenico Leggiero e dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia. Ciò che voglio è che lo Stato ammetta di aver ucciso Emanuele e gli altri 349 ragazzi morti senza averli adeguatamente informati sulla presenza dell’uranio impoverito».

Emanuele Pecoraro, tarvisiano doc, classe 1976, con la Folgore aveva partecipato alle missioni di pace in Kosovo (due volte), in Iraq (anche qui due volte) e in Afghanistan. Poi, nei primi mesi del 2007 l’insorgere dei primi sintomi e, nel luglio dello stesso anno, la morte a causa di un carcinoma osseo con metastasi. «Dalle analisi che abbiamo fatto fare a spese nostra a Modena – prosegue nel suo racconto la signora Nadia – è risultato che il corpo di Emanuele era invaso da metalli pesanti. Mio figlio per più di un mese ha dormito a Pec, nella fabbrica della Zastava, una vecchia armeria, faceva la guardia al monastero». Proprio qui, secondo Nadia Pecoraro, c’è stato il contatto tra Emanuele e l’uranio impoverito, nel 1999. Nonostante le più alte cariche dello Stato continuino a negare: «A partire dall’allora ministro della Difesa e attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella», precisa con rabbia mamma Nadia, ricordando la differenza di equipaggiamento (e di protezione) tra i soldati americani e quelli italiani.

La battaglia di mamma Laura e di molte altre famiglie prosegue, nei confronti di quello Stato per cui Emanuele e molti altri ragazzi credevano a tal punto da mettere a repentaglio la loro vita in un Paese straniero. Uno Stato che, sul tema dell’uranio impoverito, gli ha voltato le spalle. Almeno fino a oggi. «Qualcosa si sta muovendo e sta cambiando – confessa Laura Pecoraro – alcune cause sono state vinte dalle famiglie e anche i grandi media si stanno occupando della questione. Noi continueremo a lottare per Emanuele e per tutti i ragazzi come lui».

Nel frattempo la famiglia di Emanuele sta trovando conforto nell’affetto dei commilitoni della Folgore e degli amici d’infanzia a Tarvisio. Proprio qui, sabato, ci sarà la cerimonia per intitolare la piazzetta che sorge accanto alla pista ciclabile a Emanuele Pecoraro. Un’iniziativa promossa da Asd Pallacanestro Pek Tarvisio e Comune di Tarvisio. «Emanuele ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuto e questo mi fa un enorme piacere – conclude mamma Nadia –. Ringrazio tutti per quello che stanno facendo, ormai da dieci anni, per ricordare mio figlio».