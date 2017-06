Previsioni del traffico: possibili code sia sabato che domenica

FVG - E’ previsto traffico intenso, sulla rete di Autovie Venete, per sabato 1 luglio, soprattutto sulla A4 Venezia Trieste e sulla A57 tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni e per tutta la giornata. Possibili rallentamenti o code caratterizzeranno, come ogni fine settimana, le uscite dei caselli delle principali località balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. I rallentamenti potranno essere più intensi al casello di San Donà di Piave dove, al traffico turistico si aggiunge quello diretto all’Outlet di Noventa dove è iniziata la stagione dei saldi

Rallentamenti o code potranno interessare anche l’uscita dalla barriera di Trieste Lisert. Traffico sostenuto pure in A23 - in entrambe le direzioni di marcia - durante tutta la giornata con possibili rallentamenti e code in corrispondenza del nodo di Palmanova dove si incrociano la A23 e la A4. Il flusso di veicoli sarà sostenuto anche domenica 2 luglio, fin dalle prime ore del mattino con possibili rallentamenti e qualche coda in uscita ai caselli in direzione mare per gli spostamenti di breve raggio.