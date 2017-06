Al via i saldi estivi al Palmanova Outlet Village

AIELLO DEL FRIULI – Iniziano i saldi estivi al Palmanova Outlet Village. Dal 1 luglio, gli amanti dello shopping potranno beneficiare di sconti ulteriori sul prezzo outlet e scegliere tra un ricco e ben calibrato ventaglio di brand italiani e internazionali. Tra le novità che accoglieranno i clienti nella prima giornata dei saldi ci saranno due nuove aperture. Saranno inaugurati i punti vendita Gabel e Bisbigli e ci sarà la relocation di Mastai Ferretti, distributore dei marchi Colonna, Mastai Ferretti e Savini.

Gabel

Il Gruppo Gabel, leader nella produzione di biancheria per la casa da oltre 60 anni, si è affermato nel mondo come un grande polo manifatturiero che produce in Italia, gestendo direttamente l’intera filiera del prodotto, dallo stile alla confezione. Dalla biancheria da letto per grandi e piccini alle spugne e agli asciugamani per il bagno, senza dimenticare i copridivani e i cuscini arredo per il soggiorno, la costante è sempre l’attenzione alla qualità e la cura dei dettagli.

Bisbigli

Bisbigli, invece, è un’azienda tutta italiana, nata nel 1958, a Casale Monferrato, in Piemonte. I fratelli Giovanni e Cristoforo Giambruno diedero vita a una piccola impresa tessile.

Linclalor

Linclalor, da piccola realtà a gestione famigliare, è divenuta oggi una affermata impresa dal respiro internazionale nel mercato della lingerie e dell'abbigliamento intimo e mare, grazie alla passione per i prodotti fatti con cura e alla costante attenzione al dettaglio e alla vestibilità. Da Linclalor nasce il brand Bisbigli, un progetto capace di unire design italiano, cura del prodotto e qualità assoluta dei materiali, mantenendo prezzi accessibili: un mondo in cui il lusso non dipende dal prezzo, un luogo speciale per tutte le donne. Bisbigli propone un ricercato assortimento di lingerie, intimo, pigiameria e abbigliamento mare: una linea 'charme', per la donna attenta a uno stile più classico e raffinato, e una 'contemporary' per chi ama essere trendy e up-to-date in ogni momento. Infine, Mastai Ferretti, distributore dei marchi Colonna, Mastai Ferretti e Savini, moda uomo per cerimonia ma non solo, apre una location completamente rinnovata.