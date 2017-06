FVG - L'Osmer Fvg prevede, nella notte possibili piogge diffuse su pianura e costa anche temporalesche, più probabili a est.

In giornata cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche rovescio e qualche temporale, specie in montagna. Le temperatura saranno più basse rispetto ai giorni precedente, con le massime che raggiungeranno i 27° in pianura, i 26° sui litorali.

Sulla costa prevalenza di sole e a tratti soffierà Libeccio moderato.