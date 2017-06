Incidente a Forni Avoltri: muore un 39enne di Tricesimo

FORNI AVOLTRI - Un 46enne di Tricesimo, Michele Costantini, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì in un incidente stradale lungo la strada che porta a malga Tuglia, in comune di Forni Avoltri.

L'uomo era alla guida di un camioncino per il trasporto bovini quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata, ribaltandosi. E' morto sul colpo, restando schiacciato nella cabina di guida. Costantini era molto conosciuto non solo in Carnia e a Tricesimo, ma anche a Resia, dove gestiva un'azienda agricola.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con l'elicottero.