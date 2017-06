Il fan numero 1 di Vasco Rossi è un friulano

FVG - Steve Tomasin ha 27 anni, arriva da San Giovanni di Casarsa, Pordenone, è un neolaureato in giurisprudenza e si fregia del titolo di fan n.1, il primo a essere arrivato a Modena un mese fa.

«Sono qui dal 29 maggio - racconta orgoglioso, dal suo accampamento all'inizio della fila di uno degli 8 cancelli principali d'ingresso -, non erano neanche ancora iniziati i lavori per montare il palco. E non c'era nessuno. Solo io!». Un mese 'allo sbando', lo definisce, «tra tenda, notti in macchina, asciugamani stesi in terra, bagni di fortuna», che gli è costato circa mille euro.

Una 'fatica' che sarà ripagata dal fatto di essere in prima fila per un 'concerto unico'. Un primo assaggio giovedì sera, al sound check «con Vasco che non ha fatto una prova, ma tutto il concerto! Tre ore e mezzo. Certo, manca Ti taglio la gola... ma non si poteva avere tutto».