Gli eventi in programma sabato 1 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Notte Bianca a Udine

Dagli spettacoli interattivi all'animazione per bambini, dal teatro agli incontri culturali, dalle esibizioni di danza alle 'botteghe del sapere'. Sono tantissime, una quarantina, le proposte e le iniziative che anche quest'anno accenderanno i riflettori del centro storico per l'immancabile Notte Bianca, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate udinese. Maggiori dettagli, qui.

Attimis, torna la Sagra delle Fragole e dei Lamponi

Al Parco dei Conti d'Attimis si rifà il look per ospitare la «Sagra delle Fragole e dei Lamponi» dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. L' appuntamento si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle «tavole imbandite» si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Tutti i dettagli, qui.

La famosa blogger triestina Nicole Husel super ospite a Città Fiera

Prosegue con successo la settimana di eventi che fino a lunedì 3 luglio colorerà Città Fiera all’insegna del divertimento e dello shopping con i saldi in anteprima e per tutte le famiglie il baby parking gratuito. Sabato 1 luglio la grande Notte dei Saldi con l’apertura dei negozi fino alle 22 vedrà protagonista la famosa influencer e yuotuber triestina Nicole Husel oggi conosciuta in tutta Italia e nel mondo grazie ai suoi canali social (youtube, instagram e facebook) @kissAndMakeUp01. Dalle 16 in piazza Show Rondò Nicole incontrerà le fan per un beauty talk dedicato al make up. In contemporanea il 1° casting Testimonial realizzato in collaborazione con Miss Alpe Adria per cercare il nuovo volto di Città Fiera del 2018. Al Città Fiera il 1° luglio e il 3 luglio torna protagonista il Giappone grazie all’Associazione Kitsune che realizzerà per il pubblico origami e ideogrammi. In tema degustazioni fino al 2 luglio nelle gallerie del centro tante proposte di degustazione gratuite dolci e salate con i cimni sweet rool, la frutta fresca e il cioccolato, lo zucchero filato e i pop corn. Sabato 1 luglio e domenica 2 luglio in galleria gli spettacoli degli Artisti di Strada. A chiudere gli eventi domenica 2 luglio gli Sbandats live che coloreranno con la loro energia le gallerie del centro.

Udin&Jazz

Sabato 1 luglio sarà invece la volta del quartetto OverMiles di Gianluca Mosole, di scena in Piazza Ellero a Tricesimo (Teatro Garzoni, in caso di pioggia), con inizio alle ore 21.30, ingresso libero. Il mese di novembre del 1987 è stato un mese fondamentale nella ‘vita musicale’ di Mosole, che ha avuto l'onore di aprire i concerti di Miles Davis al PalaTrussardi di Milano e al PalaEur di Roma. I musicisti rimasero folgorati da quel ‘modo’ di concepire la musica, che mescolava la cultura e i colori del Jazz e del Funk, sonorità che già scorrevano nelle loro vene e che continuano ad echeggiare senza mai risentire del tempo che passa. Da parte degli artisti sembrava doveroso, quindi, rendere omaggio a Miles e al suo genio con una concept band che ha origine nel suo suono, dagli anni ottanta ai nostri giorni.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli, qui.

Vasco al Visionario

Manca pochissimo al concerto di Vasco Rossi in programma sabato 1 luglio al Modena Park. 220 mila biglietti venduti, record mondiale di presenze, spettacolo sold out, un’attesa febbrile. Un evento epocale, unico e irripetibile. Vasco Rossi è riuscito a raggiungerel'obiettivo di diventare l'artista con il più alto numero di ticket venduti per un solo concerto, ma i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietti non resteranno delusi. Il maxi evento di Modena verrà proiettato in diretta live in centinaia di sale cinematografiche: tutti al Visionario, quindi, sabato 1 luglio alle 20, per festeggiare insieme i suoi 40 anni di carriera! La prevendita dei biglietti (biglietto unico €15) è già attiva on-line sul sito www.visionario.movie e presso la cassa del cinema Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma.

‘Stone balancing’

Dopo l'inaugurazione della mostra fotografica sulle opere di ‘stone balancing’ dell'artista Luca Zaro, sabato 1° luglio 2017, a partire dalle 15.30, il Parco naturale delle Prealpi Giulie e la Pro Loco Val Resia, con il patrocinio del locale Comune, organizzano un laboratorio di ‘stone balancing’ sul greto del torrente Resia in località Tigo. L'artista Luca Zaro illustrerà nel dettaglio la disciplina, spiegandone origini, elementi in gioco e stili. Successivamente, i partecipanti, potranno sperimentare in prima persona la realizzazione di proprie sculture. L’attività, della durata di circa 2 ore, è gratuita e aperta a tutti, senza restrizioni di età o particolari predisposizioni, se non un po’ di pazienza e la voglia di giocare e mettersi in gioco. Per prenotarsi all'attività laboratoriale e per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Pro Val Resia al 0433 53534, oppure scrivere all'indirizzo proloco.provalresia@gmail.com.

Lis Aganis’ a Pasian di Prato

‘Lis Aganis’ nasce dall’idea di unire le realtà artistiche presenti sul territorio dei prati stabili per dare vita a uno spettacolo corale con una tematica legata alle tradizioni della terra friulana. Sabato 1 luglio (in caso di maltempo sabato 8 luglio), alle 20.45, nella piazza della chiesa di Bonavilla, a Pasian di Prato, sarà proposto lo spettacolo ‘Lis Aganis’.

La Fortezza del divertimento a Palmanova

The Game Fortress è fumetto, gioco, spettacoli, tecnologia, cosplayer e bambini. Per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dal 30 giugno al 2 luglio, Palmanova si trasformerà nella Fortezza del Divertimento. Qui tutti i dettagli.

50°'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma.

‘Conoscenza in Festa’

Si conclude sabato 1 luglio a Udine la terza edizione del festival dei saperi e dell’alta formazione Conoscenza in Festa, quest’anno costruito attorno al tema dell’Education for All’, dichiarazione UNESCO obiettivo di tutti i Paesi che nel mondo si impegnano ad attivare politiche utili a distribuire il sapere a tutti. Una ventina gli appuntamenti della fitta giornata conclusiva, con alcune novità e chicche assolute fra cui la prima Reunion Alumni dell’Università di Udine e consegna dei premi Grifone d’argento e il gran finale con la serata di chiusura che vedrà sul palco il cantautore, musicista narratore Brunori Sas, nominato pochi giorni fa vincitore come autore della Targa Tenco 2017 per la Miglior Canzone da autore. L’intero programma è disponibile qui.

Concerti a Tolmezzo

Sabato 1 e domenica 2 luglio, a Tolmezzo, una due-giorni di concerti organizzati con Nuova Pro Loco Tolmezzo. Atteso sabato il gruppo Nobraino. Tutto il programma e le prevendite per i concerti a pagamento su www.folkest.it

Il film «Made in Hong Kong» torna a nuova vita

Il cinema d’Oriente e il cinema d’Occidente non sono mai stati così vicini: sabato 1° luglio uscirà nelle sale di Hong Kong un film profondamente legato all’Italia. Più precisamente, a un piccolo pezzo d’Italia: Udine. Più precisamente ancora, al Far East Film Festival di Udine. Non è certo una data qualunque, il 1° luglio 2017, perché segna esattamente il 20° anniversario dell’Handover (la fatidica restituzione di Hong Kong alla Cina). Qui i dettagli.

Balonade: 20^ edizione fatta di tanto sport, musica e divertimento

È tutto pronto a Buttrio per ospitare una nuova edizione della Balonade, rassegna sportiva ideata per far divertire grandi e piccini. L'evento quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni e, per farlo nei migliore dei modi, ha organizzato una fantastica edizione con tanto sport, musica e divertimento. Qui i dettagli.

Cinemambulante a Fagagna

La chiusura in bellezza di Cinemambulante spetterà sabato 1 luglio a ‘La migliore offerta’ di Giuseppe Tornatore che in piazza Unità d'Italia a Fagagna troverà in Michele Sardina, location manager, il testimonial ideale di una delle produzioni regionali più importanti degli ultimi anni, una storia d'amore impreziosita dalle tinte fosche del thriller d'atmosfera.