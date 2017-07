FVG - Puntuali come ogni estate, alla chiusura dell'anno scolastico ripartono i 'campi di volontariato' di Legambiente, l'esperienza che unisce vacanza e lavoro in favore della natura e delle comunità locali. Questa forma di 'turismo alternativo', che l'associazione ambientalista propone in Fvg dal 1999, sembra non conoscere crisi, anzi, nel corso degli anni ha registrato un incremento delle richieste di partecipazione e dell'offerta di opportunità. Grazie al 'cigno verde' sono così migliaia, in tutta Italia, i giovani e i meno giovani che possono trascorrere, a costi contenuti, un soggiorno di una decina di giorni in località di grande interesse ambientale e paesaggistico, come le isole Eolie, la Costiera Amalfitana, il Salento o l'isola dell'Asinara. Nel Friuli Venezia Giulia ad essere privilegiate sono state fin dall'inizio le località di montagna – da Sauris e Forni di Sopra a Lauco, da Resia e Moggio Udinese alle Valli del Natisone – proposte come meta ai volontari che, per regolamento, devono scegliere sedi situate al di fuori della loro regione di provenienza.

La stagione 2017 dei Campi di Volontariato è dunque iniziata la scorsa settimana partendo da Dogna, uno dei Comuni più piccoli della regione, simbolo, in qualche modo, di un abbandono e uno spopolamento che non si è arrestato negli ultimi decenni. Una quindicina di ragazzi, provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna e dalle Marche, sono intervenuti, in accordo con l'amministrazione comunale guidata dal giovane sindaco Simone Peruzzi, per una manutenzione straordinaria del sentiero naturalistico che dal capoluogo sale alle frazioni di Piccol Colle e Visocco.

Dopo un'escursione sullo Jof di Sompdogna e una visita guidata al Museo del Terremoto e al centro storico di Venzone, il gruppo, accompagnato dai responsabili di Legambiente, si è spostato a Tribil Superiore, presso l'Albergo Diffuso delle Valli del Natisone. Ad attenderli la tradizionale festa del Kries, il falò che viene acceso nella notte di San Giovanni. Dopo aver lavorato su alcuni tratti di sentiero che fanno parte dell'Alpe Adria Trail, i volontari effettueranno nei prossimi giorni una visita al Museo di Caporetto e al Parco del Triglav, aggiungendo al loro bagaglio di esperienza altre preziose occasioni di riflessione, prima di rientrare nelle rispettive città di residenza.

A questo primo Campo ne seguiranno altri quattro: due rivolti ancora agli 'under 18', uno agli adulti e, per la prima volta, uno riservato alle famiglie. A essere privilegiati in questo caso i piccoli centri della Carnia: «E' un modo – sostengono i responsabili regionali del progetto – per risarcire, almeno in parte, un territorio che ha subìto le conseguenze della gravitazione verso le città e la pianura». Maggiori informazioni sui programmi e le modalità di partecipazione sono rintracciabili sul sito nazionale di Legambiente.