Girava con uno sfollagente telescopico di 58 cm in auto: denunciato

UDINE – Se ne andava in giro con uno sfollagente telescopico lungo 58 centimetri in auto. Per questo un 30enne slovacco è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio, che nell’ambito della normale attività di controllo del territorio hanno fermato un’auto con targa slovacca.

Notando un certo nervosismo nella persona alla guida, un 30enne residente in Slovacchia, è seguita una perquisizione che ha portato al ritrovamento dello sfollagente. L’oggetto è stato sequestrato.