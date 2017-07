Definito il passaggio di Diop alla Gsa Udine

UDINE - Si è conclusa in modo positivo la telenovela legata al passaggio dell’ala-pivot Diop dalla Virtus Feletto all’Apu Udine. Dopo alcune settimane di trattativa, la società udinese ha reso pubblici i termini dell’accordo nel cui ambito il giocatore originario del Senegal, che già la scorsa stagione si era messo in evidenza tra i bianconeri, continuerà a rimanere a disposizione del coach della Gsa Lardo. Questo l’annuncio della società udinese: «L'Apu Gsa Udine comunica con soddisfazione di avere siglato, nel pomeriggio odierno, un accordo di collaborazione sportiva con la Virtus Feletto per il prossimo biennio sportivo. A tal riguardo, la Virtus Feletto metterà a disposizione dell'Apu Gsa tutti i propri atleti delle categorie under 18 e under 20 in modo da creare, in sinergia, due squadre che sappiano ben rappresentare la società udinese con la maglia Gsa».

Con la definizione dell’ingaggio di Diop, che sarà l’unico 'under' della formazione bianconera nella prossima stagione, la Gsa ha messo in cascina, per la prossima stagione, un pacchetto di lunghi di grande spessore, formato da ben cinque elementi: i centri Pellegrino e Mortellaro e le ali-pivot Benevelli, Ferrari e, appunto, Diop.

All’appello per completare il roster per la stagione 2017-2018 manca ormai solamente il nome della guardia straniera. L’identikit è già stato tracciato dal g.m. Micalich: un giocatore di squadra, che si integri bene con il gruppo, con punti nelle mani, ma non un 'mangiapalloni'. Tempo per chiudere ce n’è ancora parecchio: il ritiro precampionato, fissato per il secondo anno di fila a Gemona del Friuli, si terrà, infatti, tra il 20 ed il 27 agosto.