The Color Run: manca meno di un mese per la tappa di Lignano

LIGNANO - Manca meno di un mese alla quinta tappa di The Color Run Dream World Tour, l’evento itinerante organizzato da RCS Sport – RCS Active Team, che per il secondo anno consecutivo fa tappa a Lignano Sabbiadoro nuovamente in versione serale. Sede e centro dell’evento, in programma sabato 29 luglio, saranno la Pineta, il lungomare Alberto Kechler e ovviamente la splendida spiaggia.

Una fun race

The Color Run è letteralmente una fun race, una corsa non competitiva lunga 5 chilometri che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa e allegria. E’ nata negli Stati Uniti nel 2011, come format volto a promuovere il benessere psicofisico. Presente in più di 50 Paesi e in 200 città nel mondo, l’evento ha raccolto la partecipazione di diversi milioni di persone.

La partenza

Le partenze, tradizionalmente scaglionate per consentire un migliore deflusso dei partecipanti, avverranno dopo le 18.30. I color runner lungo i 5km troveranno differenti punti colore (blu, verde, arancio, giallo e rosa) e uno con la schiuma colorata, novità di questa nuova edizione, posizionato in prossimità del traguardo. I partecipanti partiranno vestiti di bianco e arriveranno colorati e felici alla linea d’arrivo. Una volta terminata la corsa si ritornerà sotto al palco del Color Village, situato in piazza Marcello d’Olivo e allestito in versione «sunset» con lampade Wood.

Musica

Qui, al ritmo della musica di Radio 105, si ballerà e ci si scatenerà con i color blast, che per la versione serale saranno fluo. Il villaggio rimarrà il fulcro della manifestazione dove, già a partire dalle prime ore del pomeriggio, si susseguiranno balli, musica e varie attività di intrattenimento sino alle 23, orario previsto dall’Organizzazione per la chiusura della tappa. Proprio sul palco del Color Village si esibiranno i due special guest della tappa: Elodie e Clementino.

Tutte le iscrizioni e le informazioni aggiornate sono pubblicate sul sito ufficiale: thecolorrun.it.