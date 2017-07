Mauro Ferrari torna in Friuli

TAVAGNACCO - Grazie alla ricerca e ai suoi continui sviluppi, le donne affette da carcinoma mammario hanno un’arma in più per combattere le metastasi. Si tratta nuovo nano farmaco INPG-pDOX, messo a punto dal team di ricercatori dello Houston Methodist Research Institute guidati da Mauro Ferrari, uno dei maggiori esperti di nanotecnologie in medicina a livello mondiale e primo autore di questo studio.

Il farmaco e la sua azione

Il nuovo nano farmaco, oggi in fase di sperimentazione, è composto da nanoparticelle in grado di penetrare direttamente nelle metastasi causate dal cancro al seno in organi come polmoni e fegato, con l’obiettivo di distruggerle. Il farmaco viene rilasciato solo all'interno del nucleo della cellula metastatica, superando i meccanismi di resistenza ai farmaci messi in atto dalle stesse cellule del cancro.

L’evento

Sarà lo stesso Ferrari a illustrare il nuovo nano farmaco giovedì 5 luglio alle 20 nella Sala Oro Caffè in via del lavoro, 6 a Feletto Umberto nel corso di una conferenza intitolata: «Il nuovo nano farmaco INPG-pDOX: una speranza per la lotta alle metastasi da carcinoma mammario» e organizzata da Andos Udine, il comitato friulano dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno da sempre attivo nel sostegno alle donne colpite da questa neoplasia e che recentemente ha festeggiato i 30 anni di attività. Hanno aderito all’iniziativa, in qualità di partners, i Lyons International e Oro Caffè.