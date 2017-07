Ri-ciclo: è a bicicletta made in Malignani!

UDINE - Ri-ciclo è una bicicletta che si chiama così perché è stata assemblata utilizzando componenti provenienti dal magazzino del settore cicli del Laboratorio Prove Materiali dell’I.S.I.S. Malignani da un gruppo di studenti della sezione di Meccanica insieme alla ditta Cicli Granzon di Udine. Marchi prestigiosi come Cipollini, Pinarello, Ridley, Selle Italia mandano al Malignani i propri prodotti affinché ne sia garantita la conformità - un servizio certificato ISO 9001 che l’Istituto offre da oltre vent'anni come unico laboratorio pubblico in Italia. Una volta certificati, pur in perfetto stato, questi componenti non vengono messi in commercio e rimangono nei magazzini dell’Istituto. E allora perché non riutilizzarli per imparare le tecniche di montaggio e l’utilizzo degli utensili specifici?

Ri-ciclo è nata così

Sotto la guida di Antonio Siciliano, professore ma anche ciclista di grande esperienza e passione, la bicicletta è stata montata, smontata e rimontata dai ragazzi più volte per capire bene il funzionamento e le modalità di montaggio di ogni singolo componente. Lino Granzon, grande esperto già meccanico della Bianchi in diversi giri d'Italia, li ha affiancati acconsentendo a farsi «rubare» tutti i trucchi del mestiere. Il direttore del Laboratorio Prove Materiali del Malignani, Michele Cantarutti, ha illustrato tutte le prove previste dalle norme tecniche per garantire la conformità dei componenti - prove d’urto, prove statiche, come e perché vengano sottoposti a centinaia di migliaia di cicli di fatica. Anche questo è stato un modo per conoscere a fondo le caratteristiche di molte delle oltre cinquanta parti che compongono una bicicletta. Ri-ciclo, 6.370 Kg, tutta in carbonio è pronta a correre: una dimostrazione che facendo, si impara.