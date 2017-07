Che tempo farà domenica 2 luglio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Dopo una settimana all'insegna di pioggia e vento, caratterizzata dunque da diverse ondate di maltempo che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia, causando non pochi danni, quella di domenica 2 luglio è una giornata che si presenta con un netto miglioramento. Benchè le minime non sembrano ancora risalire (dovrebbero attestarsi attorno ai 14 gradi in pianura), va meglio con le massime che potrebbero tocacre il 28, 29 gradi.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, dunque, al mattino dovremmo avere cielo sereno o poco nuvoloso, in giornata variabile o nuvoloso. Sarà possibile qualche breve pioggia locale. Sulla costa a tratti soffierà Borino.