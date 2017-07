Rientra in casa e si trova faccia faccia con i ladri

UDINE - Si è ritrovato i ladri in casa, mentre stavano armeggiando con la flex per scassinare la cassaforte. E' successo in una villa di via Pordenone, a Udine. Quando la padrona di casa ha aperto la porta si è trovata davanti due malviventi in mezzo al fumo della flex, che subito hanno desistito dandosi alla fuga. Come riferisce il Messaggero Veneto, uno dei due ladri, per tentare di confondere la signora, le avrebbe detto di chiamare i pompieri per la presenza del fumo.

Nonostante i due malviventi non siano riusciti a forzare la cassaforte, sono comunque fuggiti con un bottino di circa 20 mila euro tra monili, oro e contanti. Il fatto è avvenuto venerdì sera poco dopo le 19. Sul posto le volanti della Polizia e la Scientifica, a caccia di qualche traccia per poter identificare i ladri. La villa è abitata da un ex primario.