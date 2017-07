Gli eventi in programma domenica 2 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 luglio, a Udine e provincia, eccoli.

Concerti a Tolmezzo

Domenica 2 luglio, a Tolmezzo, ancora musica. Atteso il cantautore Maldestro, un vero e proprio enfant prodige, artista talentuosissimo tanto nel teatro che nella musica, Maldestro: nato a Scampia, è figlio di un ex capoclan della camorra ed è da sempre schierato contro le organizzazioni malavitose: la sua è una vita in continua lotta contro i pregiudizi e caratterizzata da un forte desiderio di rivincita. In programma anche il concerto del friulano Doro Gjat Tutto il programma e le prevendite per i concerti a pagamento su www.folkest.it

Evento al Rifugio Calvi

Un evento musicale unico nel suo genere apre i concerti in quota della stagione 2017 di Assorifugi. Il primo dei sei incontri musicali in programma per questa estate si tiene domenica 2 luglio alle 14 al Rifugio Pier Fortunato Calvi, in territorio veneto, sopra Sappada, tra le cime del Monte Peralba e del Chiadenis. Uno splendido balcone a 2164 metri di quota racchiuso da un anfiteatro naturale di rocce accoglierà il gruppo jazz del Quartetto Ultramarine, composto da Daniele D’Agaro (clarinetti), Luigi Vitale (marimba, balafon, percussioni) Denis Biason (chitarra, chitarra elettrica, banjo) e Camillo Prosdocimo (chioccolatore). Al termine dell’evento ci sarà, a cura dell’ERSA, una presentazione di prodotti tipici delle malghe, con formaggio, ricotta affumicata e burro. La partecipazione ai concerti e agli incontri è gratuita. In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno all’interno del rifugio. Info: www.assorifugi.it

Attimis, torna la Sagra delle Fragole e dei Lamponi

Al Parco dei Conti d'Attimis si rifà il look per ospitare la «Sagra delle Fragole e dei Lamponi» dal 23 al 25 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio. L' appuntamento si rinnova da oltre quarantacinque anni per gli affezionati di questa bella festa popolare, dove nelle «tavole imbandite» si celebra l’unione fruttuosa al sapor di sottobosco tra la rossa fragola e il vermiglio lampone. Tutti i dettagli, qui.

Artisti di Strada al Città Fiera

Degustazioni fino al 2 luglio nelle gallerie del centro Città Fiera: tante proposte di degustazione gratuite dolci e salate con i cimni sweet rool, la frutta fresca e il cioccolato, lo zucchero filato e i pop corn. Domenica 2 luglio, in galleria gli spettacoli degli Artisti di Strada. A chiudere gli eventi domenica 2 luglio gli Sbandats live che coloreranno con la loro energia le gallerie del centro.

Flambruzzo, arriva la ‘Sagra dai Emui’

Tutto pronto per la 51esima edizione della sagra delle prugne gialle, «Sagra dai Emui». I festeggiamenti si svolgeranno dal 23 giugno al 9 luglio 2017 presso l'Area Feste di Flambruzzo, presso l'ex asilo. Come da tradizione appuntemento con chioschi enogastronomici, ballo, specialità , grigliate di carne cotta alla brace, calamari fritti e vini tipici locali. Per conoscere tutti i dettagli, qui.

La Fortezza del divertimento a Palmanova

The Game Fortress è fumetto, gioco, spettacoli, tecnologia, cosplayer e bambini. Per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dal 30 giugno al 2 luglio, Palmanova si trasformerà nella Fortezza del Divertimento. Qui tutti i dettagli.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma.

Balonade: 20^ edizione fatta di tanto sport, musica e divertimento

È tutto pronto a Buttrio per ospitare una nuova edizione della Balonade, rassegna sportiva ideata per far divertire grandi e piccini. L'evento quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni e, per farlo nei migliore dei modi, ha organizzato una fantastica edizione con tanto sport, musica e divertimento. Qui i dettagli.

50°'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma.