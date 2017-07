Cinema in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO – Estate significa mare. Sabbia. Ombrelloni. Flip-flop. Il Cinecity di Lignano Sabbiadoro si adegua alla bella stagione e si sposta quindi in spiaggia! L’appuntamento è per sabato 8 luglio alle 21.30 all’ufficio spiaggia 19 Sabbiadoro: ad inaugurare ufficialmente l’arena la bellissima Jasmine Trinca, che introdurrà la proiezione dell’ultimo film di cui è protagonista, Fortunata, nuova collaborazione tra Sergio Castellitto e la moglie Margaret Mazzantini, il cui sodalizio ha già portato a grandi pellicole come Non ti muovere e Nessuno si salva da solo. Un evento storico: si stratta della prima arena all’aperto in assoluto nella storia di Lignano Sabbiadoro! Il progetto è realizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche di Udine e da Cinemazero di Pordenone (in totale sinergia) con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dell’Ufficio 19 Sabbiadoro e GE.TUR. L’immagine scelta per l’evento inaugurale vuole essere un omaggio alla città, un simbolico collegamento tra il passato e il presente di una delle più note e apprezzate mete balneari d’Italia: stiamo parlando della «Donna in blu», immagine promozionale realizzata a inizio anni ’70 e presente sulle mappe di Lignano fino agli anni ’80.



Ma scopriamo subito i primi titoli in programma

Ogni giorno, fino alla fine di agosto, un film diverso sullo schermo, dai blockbuster ai film per le famiglie senza dimenticare il grande cinema d’autore. Si comincia domenica 9 luglio con il film dell’anno - il più chiacchierato e il più premiato (anche per errore): stiamo ovviamente parlando di La La Land, con gli straordinari Emma Stone e Ryan Gosling, che verrà proposto eccezionalmente in versione originale con sottotitoli in italiano! Si continua con Adorabile nemica (10 luglio), irresistibile commedia con protagonista Shirley MacLaine, regina incontrastata da oltre cinquant’anni delle migliori commedie di Hollywood; Il diritto di contare (11 luglio), l’incredibile storia, mai raccontata, di tre brillanti donne afro-americane che hanno lavorato alla Nasa; The Circle (12 luglio), emozionante thriller psicologico, interpretato da Tom Hanks e Emma Watson, ambientato in un futuro non distante, in cui la privacy non esiste più; I pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (13 luglio), quinto capitolo della saga interpretata da Johnny Depp, questa volta alle prese con il vendicativo non-morto capitano Salazar; Cafè Society (14 luglio) di Woody Allen, sfavillante omaggio al glamour degli anni ‘30, con star di Hollywood, playboy, ricche ereditiere, politici e gangster! Sabato 15 luglio appuntamento per grandi e piccini con La Bella e la Bestia, rivisitazione live-action del classico Disney del 1991, mentre domenica 16 toccherà a Tutto quello che vuoi, un’avventura generazionale raccontata con estrema sensibilità e profondità. A presentarlo al pubblico il regista Francesco Bruni. E ancora Allied (17 luglio), teso kolossal spionistico con Brad Pitt e Marion Cotillard in stato di grazia; la divertente commedia francese Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse (18 luglio) con protagonista Omar Sy (che tutti ricorderanno per Quasi amici); le nuove, scanzonate avventure de I guardiani della Galassia (19 luglio); La mummia (20 luglio), spettacolare reboot della saga con Tom Cruise impegnato a contrastare la millenaria principessa egizia Ahmanet; Lion (21 luglio), l'incredibile storia vera di Saroo, che si perde su un treno in India e che, 25 anni dopo, con pochi ricordi e la tecnologia di Google Earth, decide di cercare la sua famiglia.



Cinema on the beach

Tutto questo solo per citare i titoli in programma nelle prime due settimane di apertura del Cinema in spiaggia (Cinema on the beach)! Troverete il calendario sempre aggiornato sulla pagina Facebook e le cartoline con la programmazione bisettimanale in giro per la città. Non farete certamente fatica a riconoscerle, grazie all’immagine scelta come simbolo dell’intera stagione estiva: due coloratissime flip-flop! Cercate inoltre i coupon promozionali 1X2, che vi permetteranno di andare al cinema pagando un solo ingresso ed entrando in coppia.