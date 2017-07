L’Anffas Udine cerca volontari per il soggiorno a Caorle

UDINE - Momenti di autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale in un ambiente di vacanza. Per offrire tutto questo l’Anffas Udine ha organizzato dal 22 luglio al 5 agosto il soggiorno estivo a Caorle e ora cerca volontari per accompagnare e seguire le persone con disabilità.

Un gruppo di 15 ragazzi

«Si tratta – spiega la Presidente dell’Anffas Udine Cristina Schiratti - di trascorrere il periodo in compagnia di un gruppo di 15 nostri ragazzi ospitati in un albergo a pensione completa vicino alla spiaggia dotato di ogni comfort, compresa l’animazione per far divertire gli ospiti e allietare le serate.L’iniziativa, che l’Anffas Udine ripete ormai da ben 27 anni, lascia sempre tutti contenti e soddisfatti: le persone con disabilità da un lato, i volontari dall’altro. Non dimentichiamo poi che il soggiorno estivo rappresenta anche un servizio per le famiglie di queste persone che, durante tutto il resto dell’anno, si prendono cura di loro».

I compiti

Per i volontari coinvolti, che avranno il compito di instaurare una relazione amicale e un rapporto di empatia con le persone con disabilità presenti, i costi del soggiorno saranno completamente a carico dell’Anffas Udine. Oltre al soggiorno al mare, l’Anffas Udine promuove l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale anche con attività mensili che prevedono uscite sul territorio regionale e non.

Chi volesse intraprendere l’esperienza di volontario durante il soggiorno a Caorle può rivolgersi a: anffasudine@libero.it Anffas Udine tel. 0432 299180 – cell. 340 6619476 (Erika Pontelli).