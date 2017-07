Gianluca Vacchi al Mr.Charlie di Lignano

LIGNANO - «Bisogna vivere la vita come un'opera d'arte». Lo disse un certo D'Annunzio, uno che della ricerca del piacere fece tutta la sua vita. A dover parafrasare questa citazione del Vate, con un linguaggio degno del 2017, si potrebbe tranquillamente farlo con una parola sola. O meglio, con un hashtag: #enjoy. Sì, stiamo parlando del dandy bolognese, dell'uomo da dieci milioni di follower,di uno dei personaggi più discussi del Belpaese: Gianluca Vacchi. Una di quelle persone per cui il meglio non è sufficiente, perchè l'obiettivo minimo è l'eccellenza.

L'evento

Eccellenza che l'8 luglio sbarcherà al Mr.Charlie di Lignano, in uno dei pochi Dj set riservati ai locali più esclusivi d'Italia. Titolo che ben si addice a questo club, che ormai da anni offre uno dei migliori entertainment nella movida dello Stivale. Non ha bisogno di presentazioni, il caro Vacchi, e nemmeno del superato "saper fare" spettacolo: GV è un esteta che lo spettacolo lo incarna e che sta facendo della sua vita uno show capolavoro. Protagonista di una sorta di Truman Show d'elite, in cui la moda non viene seguita, ma creata ed imposta senza sforzo, con la sola arma della personalità. Per una notte, l'8 luglio, il Mister Charlie fornirà l'occasione di osservare da vicino e mettere in atto il GVLifeStyle.