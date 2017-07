FVG - L'Osmer Fvg, per il primo lunedì di luglio, prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso con maggiore variabilità sui monti dove in giornata sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco, probabile successivamente anche su alcune zone della pianura.

Le temperature resteranno al di sotto del 30°: in pianura toccheranno i 27°, sulla costa i 26°. Venti a regime di brezza.