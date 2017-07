Il Festival del fumetto chiude con più di 10 mila visitatori

PALMANOVA - Si è chiusa a Palmanova la seconda edizione di 'The Game Fortress', il festival del fumetto, del gioco e del divertimento che nel fine settimana ha portato nella città stellata quasi 10.000 appassionati. Tra questi il vice-presidente della Regione, Sergio Bolzonello, collezionista di fumetti d'autore che ha fatto visita stamattina agli stand della mostra mercato e dell'oggettistica di settore allestiti in piazza Grande.

Per Bolzonello «il Friuli Venezia Giulia è una fucina di disegnatori autori di caratura nazionale che rappresentano un'altra significativa espressione della creatività e dell'innovazione regionale». Il riferimento è a nomi noti del mondo del fumetto nati entro i confini regionali e sbarcati con le proprie tavole alla corte delle più importanti case editrici di strisce italiane: Romeo Toffanetti, che ha firmato la copertina del festival palmarino, Davide Toffolo, Giulio De Vita, Emanuele Barison, Andrea Babich, Luca Malisan, Casty per citare i più famosi.

Il festival, sostenuto anche da Regione e PromoturismoFvg, «può diventare una vetrina di riferimento per gli appassionati» ha auspicato Bolzonello, sottolineando come «dal fumetto possono derivare ricadute positive sia in termini di promozione turistica che di creazione di nuove imprese culturali». The Game Fortress ha fatto da contenitore a incontri con gli editori, con gli illustratori, conferenze e workshop di approfondimento sul mondo del fumetto con gli autori e gli insegnanti della Scuola del Fumetto di Milano, oltre a proporre due contest di cosplayer, interpreti di personaggi famosi di fumetti e cartoon. Bolzonello ha incontrato Pasquale Frisenda (disegnatore, tra gli altri, di Ken Parker, Magico Vento, Tex), Luca Enoch (Spayliz, Lilith, Dragonero) e Carlo Ambrosini (Dylan Dog), firme della celebre Sergio Bonelli Editore.