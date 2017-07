Ricostruzione post terremoto: in campo anche il gruppo Aspiag

FVG - «Il Friuli Venezia Giulia ricorda e non dimentica. Ricostruiamo insieme la scuola di Sarnano (Mc)» è la scritta che apparirà sulle borse della spesa che il gruppo Aspiag Service distribuirà da luglio fino al 30 settembre nei punti vendita con insegna Despar, Eurospar e Interspar presenti in tutta la regione. Per ogni shopper che i consumatori del Friuli Venezia Giulia acquisteranno in questo periodo Aspiag devolverà 0,01 euro e la somma totale alla fine di settembre verrà versata alla Protezione Civile regionale che si sta occupando della ricostruzione della scuola dell'infanzia in provincia di Macerata colpita dal sisma.

La presidente della Regione Debora Serracchiani, nel ringraziare il gruppo Aspiag per questa collaborazione, il cui esito andrà a sommarsi alla gara di solidarietà di cui sono protagonisti privati, aziende, associazioni culturali, sportive, ricreative, estende a tutti l'invito a partecipare a questa iniziativa e a continuare a donare direttamente per mezzo del conto corrente attivato dalla Protezione civile regionale. «Invito - esorta la presidente - i consumatori che fanno acquisti nei punti vendita del Friuli Venezia Giulia a partecipare a questa iniziativa e rinnovo a tutti l'appello alla raccolta fondi con cui contribuirete alla costruzione della nuova scuola nel comune di Sarnano abbattuta dopo il sisma e il cui cantiere è all'opera da aprile per centrare l'obiettivo della consegna a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico».

Sul sito www.protezionecivile.fvg e sul canale Youtube si possono seguire gli aggiornamenti dei lavori - al 30 di giugno le foto mostrano la realizzazione della copertura che rappresenta la conclusione della prima fase della ricostruzione - e il monte totale delle donazioni raccolte. Le coordinate per effettuare donazione con bonifico sono: Iban: IT47 W 02008 02230 000003120964 Causale: Sisma centro Italia - Il Friuli Venezia Giulia non dimentica Beneficiario: Tesoreria del Fondo regionale della Protezione civile Banca: Unicredit spa.