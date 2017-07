Felipe saluta i tifosi friulani con un videomessaggio

UDINE - «Avrei voluto finisse diversamente. Avrei voluto fortemente finire con voi, qui a Udine, la mia carriera. Ma questo purtroppo non sarà possibile, e non per volere mio. Il calcio ha la memoria corta, molto. Troppo. E non guarda mai indietro, nemmeno se si tratta di pochi mesi...figuriamoci anni». Lo dice, in una videolettera pubblicata su YouTube, Felipe, che si così è congedato dai tifosi dell'Udinese.

La sua cessione alla Spal, preannunciata nei giorni scorsi, non è ancora stata ufficializzata ma il difensore brasiliano ha voluto salutare e ringraziare il pubblico bianconero di una terra nella quale è arrivato "che - dice - ero un ragazzo, poco più di un bambino» e che «mi hanno dato tanto. Tutto».

«Ho ricevuto molto dall'Udinese. In cambio ho donato moltissimo. Passione, amore, impegno - ha aggiunto - A voi dico grazie, dico 'mandi' e non addio, perché la mia casa è e sarà per sempre Udine e l'Udinese».