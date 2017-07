Burattini senza confini: quattro appuntamenti a Udine

UDINE - Quattro spettacoli inediti sulla scena udinese per altrettanti imperdibili appuntamenti con il teatro per bambini e ragazzi: questo è il menu di ‘Burattini senza confini’, rassegna portante di ‘Oviunqu(è)EstateJunior, il programma estivo per bambini e ragazzi messo a punto dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine. Gli spettacoli, dal 4 luglio al 22 agosto, andranno in scena nel cuore delle periferie da Godia al quartiere Aurora, dal parco dei Rizzi all’area verde di San Domenico, new entry nel panorama dei luoghi scelti per l’edizione 2017. La carovana del teatro itinerante partirà martedì 4 luglio con la compagnia, originaria di Vicenza, ‘I 4 elementi’, che presenta lo spettacolo di clown e magia comica ‘Farabutti e Faraboloni’ nell’area parrocchiale di via Genova a Godia. Dopo tre anni un gradito ritorno in città per Giulia Rossi e Paolo Piludu, istrioni della comicità minimale, unita al teatro di figura. Lo spettacolo si è aggiudicato il primo premio nazionale ‘Cantieri di strada 2010’ - categoria Giovani Ciarlatani - indetto dalla Federazione Nazionale Artisti di Strada e il concorso ‘Carichi di Strada 2011’ del circolo culturale veneto Carichi Sospesi.

E poi…

Si prosegue martedì 18 luglio al parco Ardito Desio in via Val d’Arzino con lo spettacolo d’arte di strada ‘Fuori Pista!’ dell’attore comico Diego Draghi. Street performer e maestro del teatro viaggiante, l’artista giocoliere italo-argentino sprigiona una miscela esplosiva di energia, comicità, grinta sudamericana ed improvvisazione pura. Il 1° agosto il divertimento fa tappa nell’area verde nell’area verde Marcello D’Olivo in viale Afro per incantare grandi e piccini con la storia di baracca e burattini ‘La bella Fiordaliso e la terribile strega Tirovina’, prima rappresentazione assoluta della fiaba reinventata e messa in scena dalla compagnia di Alberto De Bastiani. L’attore e burattinaio della marca trevigiana, conosciuto a livello nazionale ed internazionale, è anche direttore artistico dell’intera rassegna ‘Burattini senza confini’. Gran finale il 22 agosto nell’area verde Paolo De Rocco in via Derna con il Circo Pacco, che stupirà tutti con lo show ‘100% Paccottiglia’. Dal Piemonte Alessandro Galletti e Francesco Garuti proporranno la visual comedy dal vivo, condita da cialtroneria d’arte varia, clownerie e teatro fisico tra gag esilaranti e sorprese in libertà. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 18.00. In caso di maltempo gli stessi svolgeranno in aree coperte adiacenti alle sedi indicate. Ingresso libero.

