Presentati i 5 grandi festival folkloristici del Friuli Venezia Giulia

UDINE - Tra luglio e agosto 2017 il Friuli Venezia Giulia diventerà punto di riferimento per le danze e musiche folcloristiche internazionali grazie a cinque grandi festival più una serata speciale in Villa Manin in cui si esibiranno alcuni tra i migliori gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Il tutto grazie alla regia delle associazioni organizzatrici e dell’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia. Le rassegne sono state presentate venerdì 30 giugno a Villa Manin.

Incontri tra diverse culture

«Eventi - ha sottolineato Valter Pezzarini presidente dell’Unpli Fvg - che in primis sono occasione di incontro tra diverse culture all’insegna della pace e del rispetto reciproco, preziose occasioni di conoscenza che nel corso degli anni hanno pure dato vita a lunghe amicizie. Da sottolineare pure il volano turistico che riescono ad attivare, grazie al fatto di essere distribuiti in più località del territorio regionale richiamando un folto pubblico. Ora che tutto il mondo cerca di dividersi il folclore è in controtendenza promuovendo l'unità: un messaggio davvero importante, come fondamentale è l'opera culturale di queste manifestazioni». Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente dell’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia Giovanni Bressan, che ha lodato il lavoro sinergico tra tutte le realtà, e il consigliere regionale Vittorino Boem che ha sottolineato anche il valore promozionale di queste rassegne per il territorio, lodando anche la passione che mettono i promotori nell'organizzarle. Poi ognuno dei soggetti presenti ha presentato il suo festival, con intervento conclusivo del neoeletto sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompit che, prima dell'elezione come presidente della Pro avianese, era tra i promotori di questa unione di forze che ha lodato ancora una volta.

Gli eventi

Gli eventi partiranno con il 18mo Festival Mondiale del Folclore Giovanile Friuli Venezia Giulia, organizzato in sei località regionali (Roveredo in Piano, Capriva del Friuli, Arta Terme, San Vito al Tagliamento, Cormòns e Udine) dal 6 al 12 luglio grazie all’impegno dell’Associazione Folcloristica Giovanile Regionale. Quest’anno calcheranno i palcoscenici gruppi folcloristici giovanili provenienti da Russia, Slovacchia, Spagna, Messico e Slovenia nonché gruppi friulani aderenti all’Associazione.

Dal 13 al 18 luglio si proseguirà con la 21ma edizione di Folklorama organizzata dal Gruppo Folcloristico Pasian di Prato: formula itinerante in sei località della provincia di Udine (oltre a Pasian di Prato ci sono Fagagna, Cassacco, Pradamano, Bressa di Campoformido e Lestizza) con esibizioni dei gruppi Knahinka dalla Slovacchia, Valdemedel dalla Spagna, Queveri dal Costarica e i padroni di casa pasianesi.

La Pro Loco di Aviano è invece l’anima del 49mo Festival Internazionale del Folclore - Aviano e Piancavallo in programma dal 4 al 15 agosto con vari spettacoli itineranti sul territorio regionale (oltre al territorio avianese anche Villa Santina, Sacile, Spilimbergo, Talmassons, Barcis e Pordenone).

Tra gli spettacoli previsti in questo festival anche la serata speciale di Folclore in Villa, che nel Cortile d’Onore insieme al Comitato regionale delle Pro Loco vedrà gli artisti esibirsi sabato 5 agosto davanti al corpo principale di Villa Manin in un'atmosfera davvero unica: previsti gruppi da Russia, Albania, Colombia, Benin, Sri Lanka e per l’Italia i Danzerini di Aviano padroni di casa.

A Tarcento con il Gruppo Folkloristico Chino Ermacora dal 17 al 22 agosto si terrà il 48mo Festival dei Cuori: tra parate, spettacoli e mercatini delle tradizioni nella cittadina friulana si esibiranno otto gruppi internazionali , i quali riproporranno i loro spettacoli anche nei centri gemellati di Gemona, sempre in Friuli, e nella cittadina slovena di Bovec. Si esibiranno gruppi da Cile, Benin, Indonesia, Messico, Russia (Stavropol Kraj), Sri Lanka, e Italia (Chino Ermacora e Sbandieratori dei Rioni di Cori).

A chiudere la serie di appuntamenti il 47mo Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia, organizzato dal 24 al 27agosto dall’Associazione Culturale Etnos. Nel capoluogo isontino gruppi folkloristici e complessi musicali provenienti da Benin, Cile, Estonia, Montenegro, Slovacchia, Sri Lanka, Svizzera e Italia in un ricco calendario di esibizioni. Il Festival è inserito nei calendari internazionali, affiliato al Cioff® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) dal quale ha ottenuto il riconoscimento di 'Festival Internazionale Cioff®'.

Tutti i programmi dettagliati si possono trovare sul sito www.ugf-fvg.org