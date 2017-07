Film all'aperto con ‘Cineincitta' 2017’: il programma

UDINE – È ai nastri di partenza Cineincittà, l’attesa rassegna cinematografica ‘open air’ a ingresso libero proposta dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Udine per Ovunqu(è)Estate nell’ambito del più ampio cartellone cittadino Udinestate 2017.

Lunedì 3 luglio

Si comincia lunedì 3 luglio nell’arena di via Divisioni Garibaldi-Osoppo con ‘Captain America: A Civil War’, ispirato al noto personaggio dei fumetti della Marvel Comics.

Lunedì 10 luglio

Nella stessa arena lunedì 10 luglio è in programma il film per bambini ‘Il Grande Gigante Gentile’, ultimo capolavoro di Steven Spielberg.

Lunedì 17 luglio

Ultimo appuntamento in via Divisioni Garibaldi-Osoppo il 17 luglio per ‘Lion, la strada verso casa’, ovvero l’incredibile storia di Saroo Bierkley con Nicole Kidman. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.30 e in caso di maltempo saranno rinviate al mercoledì.

Lunedì 24 luglio

Iniziano le proiezioni nell’arena di via Pirona con il fim per bambini ‘Alla ricerca di Dory’, capolavoro di animazione sequel delle avventure del pesciolino Nemo.

Lunedì 31 luglio

Nella stessa arena lunedì 31 luglio è in programma ‘Florence’, biografia dolce-amara della cantante d’opera americana Florence Foster Jenkins, diventata famosa per le sue scarse abilità canore.

Lunedì 7 agosto

Ultimo appuntamento nell’area verde Robin Hood tra Cussignacco Paparotti il 7 agosto con ‘La battaglia di Hacksaw Ridge’, ultima fatica di Mel Gibson che racconta la storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell'esercito statunitense a ricevere la medaglia d'onore. Tutti i film avranno inizio alle 21. In caso di maltempo, le proiezioni saranno rinviate al mercoledì.

Mercoledì 16 agosto

Da mercoledì 16 agosto Cineincittà si trasferisce in via Mistruzzi nell’arena allestita, all’interno dell’area parrocchiale S. Pio X, per ‘Oceania’, produzione Walt Disney di animazione e computer grafica per bambini (in caso di maltempo, la proiezione è rinviata a martedì 22 agosto).

Mercoledì 23 agosto

Nella stessa arena mercoledì 23 agosto è in programma ‘A spasso con Bob’, tratto dal romanzo autobiografico di James Bowen: storia di uomo che incontra sulla soglia del suo alloggio popolare un gatto rosso indifeso e ferito, che gli cambierà la vita… (in caso di maltempo, la proiezione è rinviata all’indomani 24 agosto).

Mercoledì 30 agosto

Ultimo appuntamento con Cineincittà mercoledì 30 agosto (con eventuale rinvio all’indomani in caso di pioggia) con il film italiano ‘L’ora legale’, esilarante commedia diretta ed interpretata dal duo comico Ficarra e Picone: risate assicurate da un cabaret al limite del surreale, ispirato da spunti di stringente attualità. Tutti i film avranno inizio alle 21.

